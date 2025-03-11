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3,95 – это коэффициент на «ПСЖ». Нечего ловить на поле «Ливерпуля»?

«ПСЖ» пожаловал в Англию, чтобы сыграть с «Ливерпулем».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов будет проходить на «Энфилде». На прошлой неделе «ПСЖ» яростно давил в течение целого вечера и потерпел обидное поражение на «Парк де Пренс» – 0:1.

Теперь у английского клуба положение предпочтительное. Оценивая шансы команд на выход в следующую стадию, FONBET дает коэффициент 1,25 на «Ливерпуль», 3,95 – на «ПСЖ».

Ответная игра может получиться драматичной. FONBET предлагает поставить на победу хозяев «Энфилда» с коэффициентом 2,25, а на успех гостей из Франции – с 2,95.

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