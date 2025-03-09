«Лига Ставок» открыла Дом Спорта грандиозным шоу для VIP-клиентов

В рамках открытия Дома Спорта в Санкт-Петербурге прошла закрытая вечеринка VIP-клиентов букмекерской компании «Лига Ставок».Для гостей была организована яркая программа: иммерсивное шоу, фокусник, актеры, развлекательные конкурсы, танцевально-музыкальное шоу и даже живой концерт. Роскошная обстановка и премиальный сервис подарили гостям ощущению комфорта и уюта.

Дом Спорта находится в самом центре Петербурга, в историческом здании XIX века, на Невском проспекте 80. Здесь расположены технологичные игровые бары и лаундж-зоны для отдыха, ВИП-ложи и кабинеты на 90 игровых мест, представлены экспонаты хоккейного клуба СКА, футбольного клуба «Зенит» и спортивный кинотеатр.

На вечеринках в Клубе Серьезных Игроков творится история спортивной индустрии и магия большой игры. Клуб Серьезных Игроков – это элитное закрытое комьюнити для самых состоятельных и экспертных игроков, а также – программа привилегий, которая дает клиентам возможность участвовать в закрытых спортивных турнирах, получать персональную линию, безграничные бонусы, выигрывать крупные призы и многое другое. Подробная информация о Доме Спорта здесь: https://domsporta.ligastavok.ru/