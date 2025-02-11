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«Ман Сити» и «Реал» вновь встречаются в плей-офф ЛЧ, а FONBET дарит фрибет до 15 000 рублей

«Манчестер Сити» принимает «Реал» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Общий этап соперники прошли не слишком удачно, потерпев по три поражения и не пробившись в 1/8 финала напрямую: «Реал» закончил групповой этап на 11-м, а «Сити» – аж на 22-м месте.

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в 4-й раз подряд и в 5-й – за 6 последних сезонов. В прошлом году после двух ничьих «Мадрид» прошел соперника по пенальти, а в 2023-м «Сити» оформил разгром на «Этихаде». В 2022-м сильнее был «Реал», а в 2020-м английский клуб выиграл оба матча.

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы фаворитом домашней встречи, несмотря на трудный для «горожан» сезон: 2,15 против 3,20 при 4,00 на ничью. Тотал больше 2,5 оценен скромным коэффициентом 1,48, а за 1,43 предлагается линия «обе забьют». За гол Эрлинга Холанда дают кэф 2,00, за гол Килиана Мбаппе – 2,30, на гол Виниуса можно зарядить за 2,70. Верите, что «Ман Сити» пробьется в 1/8 финала? Такая линия доступна за 2,02, а на «Реал» можно поставить за 1,80.

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