«Милан» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита миланского дерби

2 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Интером». Матч начнется в 20:00 мск.

«Интер» продолжает борьбу с «Наполи» за скудетто. Команда Симоне Индзаги с 50 очками и игрой в запасе занимает второе место, у неаполитанцев 53 балла.

«Милан» с 34 очками находится на седьмой строчке в двух баллах от шестого места, дающего путевку в еврокубки.

Два прошлых дерби завершились в пользу «Милана». «Россонери» победили со счетом 2:1 в матче первого круга Серии А, а в начале января выиграли 3:2 в финале Суперкубка.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Интера» хорошие шансы на реванш в предстоящем матче. На «нерадзурри» предлагают кэф 1.98 , на ничью дают 3.70 , победа «Милана» идет за 4.10 .

В четырех последних очных встречах было больше двух мячей. Поставить на ТБ 2.5 в очередном дерби можно за 1.81 , на ТМ 2.5 предлагают 2.06 . Вероятность обмена голами идет за 1.68.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Интеру». На команду Индзаги пришлось 50% от общего числа ставок на исход, 20% ушло на ничью, на «Милан» отдано 30% ставок.

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