BetBoom подвел итоги середины сезона в Бундеслиге – 4 300 000 рублей выигрыша с одной ставки и зашедший ординар с коэффициентом 100!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги середины сезона в Бундеслиге. Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке в лайве на матч «Баварии» против «РБ Лейпцига». Беттор поставил на то, что мюнхенцы забьют в матче более четырех мячей. Подопечные Компани справились с задачей и забили пятый гол на 78-ой минуте, принеся клиенту 4 298 560 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент бетторы поймали в матче 6-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Хольштайном». Клиент BetBoom поставил при счете 2:0 на то, что хозяева не проиграют первый тайм, но по итогу матча гости смогут отыграться. BetBoom давал на этот вариант коэффициент 100. Несмотря статус чемпиона Германии и лучшей команде по игре в концовках прошлого сезона, «Байер» пропустил два гола и упустил победу.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Баварии» и «РБ Лейпцига». Интересно, что игра прошла в рамках последнего тура Бундеслиги перед зимним перерывом. Перед матчем большинство клиентов BetBoom отдали предпочтение «Баварии». На победу команды Венсана Компани пришлось более 70% от общего количества ставок. Предположение бетторов оказалось правильным – «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 5:1.

Чаще всего бетторы ставили на матчи признанных топов чемпионата: «Баварию», «Боруссию Дортмунд» и «РБ Лейпциг». Также популярностью пользовались матчи с участием чемпиона и вице-чемпиона прошлого сезона – «Байера» и «Штутгарта». Отметим, что леверкузенцы завоевали «салатницу» впервые в истории, пройдя Бундеслигу без поражений. В этом сезоне «Байер» также продолжает борьбу за трофей, тогда как «Штутгарт» идет лишь на 10-ом месте.

Топ команд по ставкам на чемпионство составили «Бавария», «Боруссию Дортмунд» и «Байер». Интересно, что несмотря на третье место в прошлом сезоне и смену тренера, и BetBoom, и клиенты выбрали фаворитом Бундеслиги именно мюнхенцев. Бетторы также не теряют веру в «Боруссию», хотя команда провалила прошлую Бундеслигу, отстав от «Байера» почти на 30 очков. Этот чемпионат команда пока что проводит также неудачно – дортмундцы идут на шестом месте в таблице.

Сезон Бундеслиги возобновится 10-го января. В стартовом матче тура «Боруссия Дортмунд» примет на домашней арене леверкузенский «Байер». BetBoom дает примерно равные коэффициенты на обе команды. Поставить на победу «Байера» можно за 2.56, а на «Боруссию» – за 2.69