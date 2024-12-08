Букмекеры считают, что де Брюйне перейдет в один из клубов МЛС. Контракт игрока с «Ман Сити» истекает летом 2025 года
Букмекеры считают, что Кевин де Брюйне покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.
Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года. Ранее стало известно, что бельгиец отложил переговоры с клубом.
Букмекеры считают, что де Брюйне перейдет в один из клубов МЛС. На это можно поставить с коэффициентом 1.66. Другие варианты в линии: полузащитник останется в «Ман Сити» (3.00) или перейдет в один из клубов Саудовской Аравии (5.50).
33-летний де Брюйне выступает за «горожан» с 2015 года.
«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости