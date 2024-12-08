Букмекеры считают, что де Брюйне перейдет в один из клубов МЛС. Контракт игрока с «Ман Сити» истекает летом 2025 года

Букмекеры считают, что Кевин де Брюйне покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года. Ранее стало известно, что бельгиец отложил переговоры с клубом.

Букмекеры считают, что де Брюйне перейдет в один из клубов МЛС. На это можно поставить с коэффициентом 1.66. Другие варианты в линии: полузащитник останется в «Ман Сити» (3.00) или перейдет в один из клубов Саудовской Аравии (5.50).

33-летний де Брюйне выступает за «горожан» с 2015 года.

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