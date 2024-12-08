«Локомотив» не побеждает «Краснодар» на выезде с 2016 года. Букмекеры считают, что серия продлится

«Краснодар» примет «Локомотив» в 18-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» – явный фаворит за 1.88. На «Локомотив» предлагается коэффициент 4.10, ничья идет также за 4.10.

«Железнодорожники» не обыгрывают «быков» на выезде с 2016 года. Последняя победа была одержана еще на стадионе «Кубань» (2:1). Если «Краснодар» не проиграет, зайдет коэффициент 1.26.

Букмекеры считают, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.65, тотал меньше 2,5 – за 2.30.

Матч состоится 8 декабря. Начало – 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

«Локо» точно не обыграет «Краснодар» – на новом стадионе «быков» у них вообще нет побед