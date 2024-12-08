«Локомотив» не побеждает «Краснодар» на выезде с 2016 года. Букмекеры считают, что серия продлится
«Краснодар» примет «Локомотив» в 18-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» – явный фаворит за 1.88. На «Локомотив» предлагается коэффициент 4.10, ничья идет также за 4.10.
«Железнодорожники» не обыгрывают «быков» на выезде с 2016 года. Последняя победа была одержана еще на стадионе «Кубань» (2:1). Если «Краснодар» не проиграет, зайдет коэффициент 1.26.
Букмекеры считают, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.65, тотал меньше 2,5 – за 2.30.
Матч состоится 8 декабря. Начало – 19:30 мск.
«Локо» точно не обыграет «Краснодар» – на новом стадионе «быков» у них вообще нет побед
Опубликовала: Венера Кравченко
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