«Краснодар» играет с «Локомотивом» перед зимней паузой – держите фрибет 3000 рублей от Winline!
«Краснодар» принимает «Локомотив» в Winline Матче тура.
В минувшем туре оба соперника потерпели серьезные поражения: «Краснодар» пропустив три безответных гола от «Спартака», а «Локомотив» вновь не справился с «Химками».
Шансы команды Михаила Галактионов прервать серию из трех поражений подряд кажутся букмекерам невысокими: коэффициент на красно-зеленых равен 3,75, тогда как за победу подопечных Мурада Мусаеву дают 1,86. На «обе забьют» можно поставить за 1,59, а также есть возможность выбрать более результативный тайм – первый (3,20) или второй (2,00). Коэффициент на то, что «Краснодар» поразит чужие ворота в обоих таймах, составляет 2,55.
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