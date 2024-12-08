«Краснодар» играет с «Локомотивом» перед зимней паузой – держите фрибет 3000 рублей от Winline!

«Краснодар» принимает «Локомотив» в Winline Матче тура.

В минувшем туре оба соперника потерпели серьезные поражения: «Краснодар» пропустив три безответных гола от «Спартака», а «Локомотив» вновь не справился с «Химками».

Шансы команды Михаила Галактионов прервать серию из трех поражений подряд кажутся букмекерам невысокими : коэффициент на красно-зеленых равен 3,75 , тогда как за победу подопечных Мурада Мусаеву дают 1,86 . На «обе забьют» можно поставить за 1,59 , а также есть возможность выбрать более результативный тайм – первый (3,20 ) или второй (2,00 ). Коэффициент на то, что «Краснодар» поразит чужие ворота в обоих таймах, составляет 2,55 .

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