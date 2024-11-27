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«Ливерпуль» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ

27 ноября в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Реалом». Игра пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.

«Ливерпуль» – единственная команда, выигравшая в четырех стартовых турах ЛЧ. Банда Арне Слота в потрясающей форме – у мерсисайдцев 13 побед в 14 последних матчах во всех турнирах.

«Реал» с двумя победами и двумя поражениями занимает 21-е место в таблице Лиги чемпионов. К турнирным проблемам мадридцев перед игрой на «Энфилде» добавились кадровые. В матче с «Ливерпулем» команде Анчелотти не помогут шесть футболистов основного состава. Среди травмированных – Винисиус, Родриго и Милитао.

При этом статистика очных матчей говорит в пользу «Реала». Мадридцы были сильнее в четырех из пяти последних игр с мерсисайдцами, еще одна встреча завершилась вничью.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Ливерпуль» – фаворит предстоящего матча. На победу английского клуба предлагают 1.72, на успех испанской команды дают 4.80, ничья идет за 4.30.

Эксперты уверены, что встреча получится результативной. Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.52, вероятность ТБ 3.5 оценивается в 2.30.

Игроки БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. 42% от общего числа ставок на исход пришлось на победу «Ливерпуля», 32% ушло на ничью, на успех «Реала» отдано 36% ставок.

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