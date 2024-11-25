Букмекеры не верят, что Александр Соболев выиграет гонку бомбардиров РПЛ.

Да старта чемпионата букмекеры ждали, что нападающий забьет минимум 8 мячей в сезоне РПЛ. На его победу в бомбардирской гонке давали коэффициент 15.00.

По итогам 16 туров в активе форварда «Зенита» нет ни одного гола. Коэффициент на его победу в гонке бомбардиров РПЛ вырос почти в 7 раз – до 100.00.

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100.00 – Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ. До старта сезона на это давали 15.00