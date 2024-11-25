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100.00 – Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ. До старта сезона на это давали 15.00

Букмекеры не верят, что Александр Соболев выиграет гонку бомбардиров РПЛ.

Да старта чемпионата букмекеры ждали, что нападающий забьет минимум 8 мячей в сезоне РПЛ. На его победу в бомбардирской гонке давали коэффициент 15.00.

По итогам 16 туров в активе форварда «Зенита» нет ни одного гола. Коэффициент на его победу в гонке бомбардиров РПЛ вырос почти в 7 раз – до 100.00.

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100.00 – Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ. До старта сезона на это давали 15.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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