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«Будет веселая перестрелка и верю минимум в четыре гола». Прогноз Головина на матч «Спартак» – «Локомотив»

Александр Головин сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

Автор Спортса’’ поставил на тотал больше 3 голов с коэффициентом 2.32.

«В последние пару лет матчи «Спартака» и «Локо» почти всегда с запасом пробивают верх (4:2, 3:2, 3:1). А в этом сезоне обе команды максимально заточены на атаку и уязвимы при серьезном давлении на оборону.

Допускаю, что в Тушино снова будет веселая перестрелка и верю минимум в четыре гола. Надежнее, конечно, взять ТБ 2,5 с коэффициентом 1.8 или «обе забьют» за 1.65, но команда Дорского оторвалась так далеко, что приходится рисковать», – заявил Головин.

Матч пройдет 23 ноября. Начало – в 18:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Спартак» и «Локо» = веселье, ЦСКА проиграет или Пьянич забьет со штрафного? Прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
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