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Италия выиграла 3:1 в сентябре. Возьмут ли французы реванш без Мбаппе и Гризманна?

Групповой этап Лиги наций подходит к завершению.

Сборные Италии и Франции померяются силами в Милане.

В сентябре команды встречались в Париже. Итальянцы пропустили на 1-й минуте игры, но затем трижды забили в отместку и одержали победу на выезде. И к настоящему моменту французы на три очка отстают от конкурента, возглавляющего таблицу группы…

У французов теперь не будет ни Антуана Гризманна, ни Килиана Мбаппе. Первый ушел из сборной, а второго было решено не привлекать к ноябрьским матчам. Удастся ли гостям взять реванш за сентябрьское поражение?

«Фонбет» дает коэффициент 2,85 на победу итальянцев, а на успех французов2,65. Как видно, исход матча отнюдь не предрешен… А в чем можно не сомневаться, так это во фрибете до 15000 рублей для новых клиентов без депозита!

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