Италия выиграла 3:1 в сентябре. Возьмут ли французы реванш без Мбаппе и Гризманна?
Групповой этап Лиги наций подходит к завершению.
Сборные Италии и Франции померяются силами в Милане.
В сентябре команды встречались в Париже. Итальянцы пропустили на 1-й минуте игры, но затем трижды забили в отместку и одержали победу на выезде. И к настоящему моменту французы на три очка отстают от конкурента, возглавляющего таблицу группы…
У французов теперь не будет ни Антуана Гризманна, ни Килиана Мбаппе. Первый ушел из сборной, а второго было решено не привлекать к ноябрьским матчам. Удастся ли гостям взять реванш за сентябрьское поражение?
«Фонбет» дает коэффициент 2,85 на победу итальянцев, а на успех французов – 2,65. Как видно, исход матча отнюдь не предрешен… А в чем можно не сомневаться, так это во фрибете до 15000 рублей для новых клиентов без депозита!
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