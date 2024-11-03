Эстонский оператор Sportsbet стал спонсором Ла Лиги

Эстонский оператор Sportsbet и Ла Лига подписали спонсорский контракт.

Sportsbet – игорный оператор, основанный в 2016 году. Компания одна из первых в мире позволила клиентам открывать счета в одной из криптовалют.

Стороны не сообщают о сроках и стоимости соглашения. В рамках сотрудничества Ла Лига и Sportsbet планируют создавать уникальные активации и конкурсы для болельщиков, а также контент на медиа-платформах.

«Мы рады объявить о партнерстве со Sportsbet.io, брендом, который разделяет наше видение расширения границ взаимодействия с болельщиками и инноваций в спорте. Это сотрудничество знаменует собой важный шаг в нашей стратегии по налаживанию связей с глобальной аудиторией и дальнейшему расширению нашего международного присутствия», – сказал генеральный директор Ла Лиги Хорхе де ла Вега.

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