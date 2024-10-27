«Ливерпуль» может сильно оторваться от «Арсенала», но фавориты матча – лондонцы
«Арсенал» примет «Ливерпуль» в центральном матче 9-го тура Премьер-лиги.
Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате, на одно очко опережая «Манчестер Сити». «Арсенал» делит 3-4-е места с «Астон Виллой». В случае победы «Ливерпуль» оторвется от лондонцев уже на семь очков…
Но фаворитом матча считается «Арсенал». «Фонбет» предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 2,45.
«Ливерпуль» отнюдь не выглядит безнадежным андердогом. Коэффициент на победу гостей – 2,95.
Матч должен получиться напряженным для обеих команд, зато все легко, просто и понятно с фрибетом до 15 000 рублей для новых клиентов!
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