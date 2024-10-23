В Лиге чемпионов крутая игра, а у вас – фрибет 3000 рублей от Winline

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«Барселона» встречается с «Баварией» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
У обеих команд по 3 очка после двух сыгранных матчей: «Барса» не справилась с «Монако», а «Бавария» проиграла «Астон Вилле». В очных встречах в Лиге чемпионов «блауграна» не побеждала аж с 2015-го, в 2020-м получила 8 голов в Лиссабоне, а в четырех последних матчах проиграла, пропустив 11 мячей и не забив ни одного!
Тем не менее, шансы команды из столицы Каталонии в предстоящем матче оценены чуть выше: 2,33 против 2,65. Вничью команды за 13 матчей сыграли лишь однажды, коэффициент на этот исход равен 3,85. Любопытно выглядит линия «обе забьют в первом тайме» за 2,82.
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