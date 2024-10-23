«Барселона» принимает «Баварию» в ЛЧ, а новые клиенты могут получить фрибет до 15 000 ₽ без депозита от Фонбет

«Барселона» принимает «Баварию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Обе команды начали турнир неидеально: каталонцы проиграли «Монако», после чего разгромили «Янг Бойз», мюнхенцы стартовали с 9 забитых мячей в матче с загребским «Динамо», а затем влетели «Астон Вилле».

В предстоящей игре небольшим фаворитом букмекеры видят команду Ханси Флика: 2,35 против 2,75 при 4,00 на ничью! Интересно смотрится вариант «обе забьют и победа «Барсы» за 3,25 , за аналогичный вариант для подопечных Венсана Компани предлагают коэффициент 3,90 .

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