«Реал» котируется явным фаворитом против «Боруссии» в ЛЧ. На победу немецкого клуба дают 5.60

«Реал» примет «Боруссию» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Букмекеры считают «Реал» явным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить за 1.52.

На ничью дают коэффициент 5.00, на победу немецкого клуба – 5.60.

«Боруссия» не может победить «Реал» на протяжении 5 матчей – 2 ничьи, 3 поражения.

Игра состоится 22 октября и начнется в 22:00 мск.

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