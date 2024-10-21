«Реалу» остался один матч до рекорда «Барселоны» по количеству игр без поражений в Ла Лиге. Класико – в следующем туре

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге больше года.

Серия мадридского клуба без поражений в чемпионате Испании насчитывает 42 матча.

Рекорд по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» – клуб не проиграл в 43 матчах подряд с 8 апреля 2017-го по 13 мая 2018-го.

26 октября команды встретятся в чемпионате Испании. Букмекеры дают коэффициент 1.33 на то, что «Реал» не проиграет «Барселоне» и повторит достижение каталонского клуба.

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