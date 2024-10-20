«Рубин» крупно проиграл «Динамо» – 0:4. На фору бело-голубых сыграл коэффициент 19.00

«Динамо» разгромило «Рубин» в 12-м туре Мир РПЛ (4:0).

В прематче «Динамо» котировалось фаворитом за 2.00. Победа с форой (-3,5) оценивалась в 19.00. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 2.90.

Безвыигрышная серия «Рубина» против «Динамо» продлилась до 5 матчей. Последняя победа казанцев над бело-голубыми была в 2021 году (2:0).

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