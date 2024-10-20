«Рубин» крупно проиграл «Динамо» – 0:4. На фору бело-голубых сыграл коэффициент 19.00
«Динамо» разгромило «Рубин» в 12-м туре Мир РПЛ (4:0).
В прематче «Динамо» котировалось фаворитом за 2.00. Победа с форой (-3,5) оценивалась в 19.00. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 2.90.
Безвыигрышная серия «Рубина» против «Динамо» продлилась до 5 матчей. Последняя победа казанцев над бело-голубыми была в 2021 году (2:0).
«Ростов» в беде: худшая серия в атаке за 10 лет, нет побед, впереди – злой «Ахмат»
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости