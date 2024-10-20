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В Болгарии с начала года заблокировали более 2500 нелегальных игорных сайтов

Национальное налоговое агентство Болгарии (NRA) заблокировало на территории страны в 2024 году 2500 нелегальных игорных операторов.

При этом только в сентябре NRA ограничило доступ к 640 интернет-ресурсам. В пресс-релизе агентства отмечается, что после обнаружения ресурса, нарушающего законы Болгарии, регулятор отправляет письмо с предложением оператору добровольно прекратить незаконную деятельность на территории страны.

В случае отсутствия ответа, NRA передает дело в суд, который может поручить интернет-провайдерам заблокировать доступ к игорным сайтам, не имеющим местной лицензии.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: АИИБ
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