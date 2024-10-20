Ферстаппен – фаворит Гран-при США. Букмекеры считают, что нидерландец поставит лучший круг и выиграет гонку
Букмекеры считают Макса Ферстаппена фаворитом Гран-при США.
19-я гонка «Формулы-1» 2024 года состоится 20 октября. Старт – в 22:00 по московскому времени.
На Ферстаппена предлагается коэффициент 1.68. Также нидерландец считается фаворитом в линии «Лучший круг и победа в гонке» за 3.00.
Победитель Гран-при США 2024 года по версии букмекеров:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.68;
2. Ландо Норрис («Макларен») – 3.20;
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 6.50;
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8.50;
5. Оскар Пиастри («Макларен») – 19.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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