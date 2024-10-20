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Ферстаппен – фаворит Гран-при США. Букмекеры считают, что нидерландец поставит лучший круг и выиграет гонку

Букмекеры считают Макса Ферстаппена фаворитом Гран-при США.

19-я гонка «Формулы-1» 2024 года состоится 20 октября. Старт – в 22:00 по московскому времени.

На Ферстаппена предлагается коэффициент 1.68. Также нидерландец считается фаворитом в линии «Лучший круг и победа в гонке» за 3.00.

Победитель Гран-при США 2024 года по версии букмекеров:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.68;

2. Ландо Норрис («Макларен») – 3.20;

3. Карлос Сайнс («Феррари») – 6.50;

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8.50;

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 19.00.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Гран-при США
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
Ставки на спорт
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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