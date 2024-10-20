«Ливерпуль» – букмекерский фаворит против «Челси». В 8 и 9 последних матчей между этими командами основное время закончилось вничью

«Ливерпуль» примет «Челси» в 8-м туре АПЛ.

Хозяева котируются фаворитами с коэффициентом 1.60. На гостей дают 5.50. Букмекеры уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2,5 голов идет за 1.34, а тотал меньше 2,5 – за 3.20.

В 8 и 9 последних матчей между этими командами основное время закончилось вничью. На такой исход можно поставить за 4.70.

Игра пройдет 20 октября. Начало – в 18:30 мск.

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