«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 3.55 – гол или ассист Алексея

«Атланта Юнайтед» на выезде сыграет с «Орландо Сити» в МЛС.

Хозяева котируются фаворитами за 1.72. На «Атланту» предлагается коэффициент 4.00, на ничью – 4.60. На гол или ассист Алексея Миранчука можно поставить за 3.55.

Это заключительный матч регулярки МЛС. «Атланта» находится на 12-м месте Восточной конференции и на три очка отстает от зоны раунда «уайлд-кард» (8 и 9 места, которые между собой разыграют дополнительную путевку в плей-офф).

Игра пройдет 20 октября и начнется в 1:00 мск.

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