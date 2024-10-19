«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Борнмуту». На фору (-1,5) давали 11.00

«Арсенал» в гостях уступил «Борнмуту» в 8-м туре АПЛ (0:2).

До матча «канониры» котировались фаворитами за 1.70. На хозяев давали 5.20, а их победа с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 11.00. С 30-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Вильям Салиба.

«Борнмут» обыграл «Арсенал» впервые с 2018 года.

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