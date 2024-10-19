В Ирландии ограничат рекламу и спонсорство для гемблинг-операторов

Парламент Ирландии принял новый закон о регулировании гемблинга, который вступит в силу после подписания президентом.

Согласно новому закону, будут ограничены спонсорство и реклама азартных игр в интернете и соцсетях, также будут запрещены бесплатные ставки и вип-обслуживание.

Кроме этого, будет создано Управление по регулированию азартных игр Ирландии (GRAI) с широкими полномочиями в области лицензирования, защиты проблемных игроков и детей от влияния индустрии.

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