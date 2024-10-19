В Китае количество уголовных дел о нелегальном гемблинге увеличилось более чем на 10% в 2024 году
В Китае в 2024 году стало больше рассматриваемых судами уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере азартных игр.
Как сообщает Верховный суд страны, с января по сентябрь текущего года суды рассмотрели около 27 тысяч уголовных дел об организации азартных игр в нелегальных игорных заведениях. Это на 10,65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Подчеркивается, что такая динамика указывает на серьезное отношение правительства к борьбе с преступностью в сфере гемблинга.
Азартные игры в Китае запрещены, за исключением государственных лотерей.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: AGBrief
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