В Китае количество уголовных дел о нелегальном гемблинге увеличилось более чем на 10% в 2024 году

В Китае в 2024 году стало больше рассматриваемых судами уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере азартных игр.

Как сообщает Верховный суд страны, с января по сентябрь текущего года суды рассмотрели около 27 тысяч уголовных дел об организации азартных игр в нелегальных игорных заведениях. Это на 10,65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Подчеркивается, что такая динамика указывает на серьезное отношение правительства к борьбе с преступностью в сфере гемблинга.

Азартные игры в Китае запрещены, за исключением государственных лотерей.

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