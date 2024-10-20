«Рома» – «Интер»: мнения игроков БЕТСИТИ относительно фаворита разделились

20 октября в матче восьмого тура чемпионата Италии встретятся «Рома» и «Интер». Встреча пройдет в Риме и начнется в 21:45 мск.

В семи стартовых турах «Рома» набрала 10 очков и расположилась в середине таблицы, «Интер» – с 14 баллами на второй строчке.

Римляне не проигрывают в чемпионате пять матчей – две победы и три ничья, миланцы выиграли две последних встречи в Серии А.

Три прошлых очных матча остались за «Интером». «Нерадзурри» были сильнее «Ромы» в семи из восьми последних игр и только один встреча завершилась победой столичного клуба.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Интер» – фаворит предстоящей битвы. На победу команды Симоне Индзаги можно поставить с коэффициентом 1.84 , на хозяев дают 4.40 , ничья идет за 4.00 .

Вероятность того, что команда Ивана Юрича как минимум не проиграет оценивается в 2.03 .

Эксперты считают, что встреча может получиться результативной. На ТБ 2.5 дают 1.77 . вероятность тотала меньше 2.5 оценена в 2.12 . На обмен голами предлагают 1.72 .

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита встречи в Риме. На победу каждого из соперников пришлось по 30% от общего числа ставок на исход, 40% отдано на ничью.

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