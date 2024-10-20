«Ливерпуль» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

20 октября в матче восьмого тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 мск.

Мерсисайдцы выиграли шесть из семи матчей сезона и после семи туров возглавили таблицу АПЛ. Лондонцы тоже неплохо стартовали в чемпионате и с 14 очками расположились на четвертой строчке.

Восемь из девяти последних очных игр завершились вничью в основное время. Пять раз после 90 минут был зафиксирован счет 0:0.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Ливерпуль» – фаворит предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.65 , на гостей дают 5.10 , вероятность очередного ничейного исхода оценивается в 4.60 .

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал 2.5 дают 1.42 , ТБ 3.5 идет за 2.07 .

Ставка на большое количество голов не выглядит очевидной. Больше трех мячей не забивалось ни в одном из матчей «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ.

Исходя из этого, можно присмотреться к тоталу меньше 3.5 за 1.81 или к более рискованному варианту ТБ 2.5, на который дают 2.85 .

Бетторы БЕТСИТИ считают, что очередная встреча «Ливерпуля» и «Челси» закончится вничью, на этот исход пришлось 50% ставок. 26% ушло на успех мерсисайдцев, 24% – на победу лондонцев.

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