Реклама
0

«Ливерпуль» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

20 октября в матче восьмого тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 мск.

Мерсисайдцы выиграли шесть из семи матчей сезона и после семи туров возглавили таблицу АПЛ. Лондонцы тоже неплохо стартовали в чемпионате и с 14 очками расположились на четвертой строчке.

Восемь из девяти последних очных игр завершились вничью в основное время. Пять раз после 90 минут был зафиксирован счет 0:0.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Ливерпуль» – фаворит предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.65, на гостей дают 5.10, вероятность очередного ничейного исхода оценивается в 4.60.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал 2.5 дают 1.42, ТБ 3.5 идет за 2.07.

Ставка на большое количество голов не выглядит очевидной. Больше трех мячей не забивалось ни в одном из матчей «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ.

Исходя из этого, можно присмотреться к тоталу меньше 3.5 за 1.81 или к более рискованному варианту ТБ 2.5, на который дают 2.85.

Бетторы БЕТСИТИ считают, что очередная встреча «Ливерпуля» и «Челси» закончится вничью, на этот исход пришлось 50% ставок. 26% ушло на успех мерсисайдцев, 24% – на победу лондонцев.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 3.55 – гол или ассист Алексея
вчера, 18:54
«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Борнмуту». На фору (-1,5) давали 11.00
1вчера, 18:31
ЦСКА победил махачкалинское «Динамо». На гол Мусаева сыграл коэффициент 2.50
1вчера, 17:58
В Китае количество уголовных дел о нелегальном гемблинге увеличилось более чем на 10% в 2024 году
вчера, 16:32
«Краснодар» победил «Спартак» – 3:0. На разгром давали 14.00
6вчера, 15:38
«Локомотив» в гостях проиграл «Химкам». На фору хозяев зашел коэффициент 9.60
4вчера, 15:27
«Фонбет» стал генеральным спонсором Федерации падела России
2вчера, 14:41
В Бразилии количество потенциальных договорных матчей снизилось на 45% в 2024 году
2вчера, 14:24
РФБ и «Фонбет» продлили титульное партнерство на год
вчера, 13:27
«Ростов» в концовке спасся от поражения в матче с «Пари НН». В лайве на ничью зашел коэффициент 7.40
вчера, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» – «Интер»: мнения игроков БЕТСИТИ относительно фаворита разделились
15 минут назадРеклама
В Ирландии ограничат рекламу и спонсорство для гемблинг-операторов
вчера, 17:44
Мбаппе попал в заявку «Реала» на игру с «Сельтой». Француз котируется самым вероятным автором гола в матче
вчера, 16:45
В 11 матчах подряд между «Баварией» и «Штутгартом» было забито минимум 3 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится
вчера, 12:41
«Локомотив» притормозил в последнем туре, но «Химки» для него – сладкий соперник». Прогноз Головина на матч 12-го тура РПЛ
1вчера, 11:53
«Не верю, что команды будут играть закрыто». Прогноз Курчавовой на матч «Спартак» – «Краснодар»
4вчера, 11:15
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» прервать победную серию «Краснодара»
вчера, 08:56Реклама
Обновленная программа лояльности с кешбэком до 20% для гостей клубов BetBoom
18 октября, 14:23Реклама
Роналду забил в 11 из 13 матчей в сезоне. 1.56 – забьет «Аль-Шабабу»
18 октября, 12:41
ДоброFON и фонд «Память поколений» построили спортплощадку в центре ветеранов войны и труда в Орле
18 октября, 10:23Реклама