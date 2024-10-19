«Краснодар» победил «Спартак» – 3:0. На разгром давали 14.00

«Спартак» крупно проиграл «Краснодару» в 12-м туре Мир РПЛ (0:3).

В прематче шансы команд были примерно равны – 2.60 у красно-белых против 2.90 у «быков». Победа «Краснодара» с форой (-2,5) оценивалась в 14.00. На точный счет игры можно было поставить с коэффициентом 31.00.

Перед стартом 12-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матч «Спартак» – «Краснодар» в рамках конкурса прогнозов. Любовь Курчавова и Александр Головин поставили на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.77.

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