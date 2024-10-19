«Локомотив» в гостях проиграл «Химкам». На фору хозяев зашел коэффициент 9.60

«Локомотив» на выезде проиграл «Химкам» в 12-м туре Мир РПЛ (0:2).

До матча «железнодорожники» котировались фаворитами за 1.71. На «Химки» давали 4.70. Победа красно-черных с форой (-1,5) сыграла с коэффициентом 9.60. На минимум один гол Зелимхана Бакаева букмекеры давали 6.00.

Перед стартом 12-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов. Александр Головин поставил на разгромную победу «Локо» над «Химками».

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