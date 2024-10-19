РФБ и «Фонбет» продлили титульное партнерство на год

Букмекерская компания «Фонбет» продлила титульное партнерство с Российской федерацией баскетбола на год.

Подписание нового соглашения состоялось во время международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» при участии генерального директора «Фонбет» Сергея Анохина и президента РФБ Андрея Кириленко.

По условиям обновленного контракта букмекер продолжит выступать титульным спонсором турниров под эгидой РФБ – премьер-лиги и Кубка России среди женских команд, а также суперлиги и высшей лиги среди мужских и женских команд. Соглашение включает эксклюзивные права на спонсорство и совместные мероприятия по популяризации баскетбола в стране.

«Хочется поблагодарить наших партнеров из «Фонбет» за огромное количество совместно реализуемых проектов. Уверен, что впереди нас ждет максимально плодотворное сотрудничество», – заявил Кириленко.

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