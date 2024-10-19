«Лацио» не обыгрывает «Ювентус» в гостях с 2017 года. 4.10 – серия прервется
«Ювентус» примет «Лацио» в 8-м туре Серии А.
Букмекеры считают фаворитом «Ювентус». Поставить на туринцев можно с коэффициентом 2.16. Успех римлян оценен в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.
«Лацио» не обыгрывает «Ювентус» в гостях 8 матчей подряд. Последнюю победу в Турине бело-голубые одержали в 2017-м – 2:1.
Игра пройдет 19 октября. Начало – в 21:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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