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Бельский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси» с коэффициентом 4.60

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси».

«И для «Ливерпуля», и для «Челси» предстоящая встреча ознаменует тяжелый отрезок календаря. Настоящая проверка амбиций – готовы ли команды к этому вызову с новыми тренерами?

«Ливерпуль» пропустил всего два мяча за семь туров. Дома – один, но его было достаточно, чтобы «Ноттингем» увез с «Энфилда» три очка. В остальных турнирах подопечные Слота тоже вынимали мяч из сетки только два раза.

Но на этот раз в гости едет «Челси», который забил 16 мячей – второй показатель в АПЛ после «Сити». Кажется, что лондонцам по силам забить.

Учитывая проблемную оборону «Челси», я бы предположил, что обе команды забьют – коэффициент 1.49 по линии БЕТСИТИ.

Предсказывать ход таких встреч – дело неблагодарное. Особенно после международного перерыва, когда все команды немного потряхивает.

С учетом того, что восемь из девяти предыдущих встреч между ними завершились вничью в основное время, я бы не исключал вновь равного счета. Тем более что у «Ливерпуля» в этом сезоне еще не было ничьих. Да и кэф отличный – 4.60», – заявил Бельский.

Матч состоится 20 октября и начнется в 18:30 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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