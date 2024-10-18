Роналду забил в 11 из 13 матчей в сезоне. 1.56 – забьет «Аль-Шабабу»
«Аль-Наср» сыграет в гостях в «Аль-Шабабом» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в 11 из 13 матчей сезона. Единственные игры без голов – против «Аль-Ахли» и Шотландии.
Букмекеры дают коэффициент 1.56 на гол Роналду в сегодняшней игре.
Матч состоится 18 октября и начнется в 21:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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