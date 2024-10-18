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ДоброFON и фонд «Память поколений» построили спортплощадку в центре ветеранов войны и труда в Орле

Благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» оказала адресную помощь геронтологическому центру ветеранов войны и труда в Орле. Жители учреждения получили спортивное и реабилитационное оборудование стоимостью свыше 900 000 рублей. 

Областной центр ветеранов войны и труда в Орле — крупнейший в своем регионе. Сейчас в нем проживает 151 человек, при максимально возможной нагрузке в 175. Комплекс разделен на несколько этажей для тех, кто может организовать свой быт самостоятельно или, наоборот, нуждается в постоянном уходе. Средний возраст жителей центра — 81 год.

— Инициативы благотворительного проекта ДоброFON направлены на помощь большому числу социальных групп и нуждающихся. Мы рады, что вместе с фондом «Память поколений» удалось оказать поддержку геронтологическому центру ветеранов войны и труда в Орле. Ветераны очень часто нуждаются в комплексной поддержке, в особенном уходе: это не только протезы, но и восстановление, медикаменты. В том числе, спортивный инвентарь. Поэтому новое оборудование должно позитивно сказаться на качестве жизни подопечных центра. — поделился эмоциями генеральный директор компании FONBET Сергей Анохин. 

Многие из жителей центра занимаются физкультурой постоянно, а теперь делать это стало еще удобнее. Совместными усилиями ДоброFON и фонда «Память поколений» комплекс в Орле получил тренажеры на различные группы мышц.

— Мы давно сотрудничаем с регионом – 381 ветеран из Орловской области получил адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 23 млн рублей. Также в 2019 году фонд помогал Каменскому геронтологическому центру средствами реабилитации на сумму более 100 000 рублей. Мы очень рады, что благодаря партнерам смогли вернуться с помощью в Орловскую область, надеемся, что будем помогать и дальше! – Лариса Гурова, представитель благотворительного фонда «Память поколений».

Первыми, кто опробовали тренажеры после церемонии открытия стали жители центра.

— Площадку сделали исключительную. Для того, чтобы заниматься для реабилитации себя. У нас есть люди на колясках, теперь можно спокойно приехать, никого не беспокоить. У нас есть физ.кабинет, но в хорошую погоду на свежем воздухе лучше. Просто отлично! — Владимир Бочаров, житель геронтологического центра ветеранов войны и труда (69 лет).

— Получилось замечательное совместное мероприятие с компанией FONBET. Мы очень рады появлению такой площадки. Огромные слова благодарности за то, что присоединились к этому проекту. У людей в почтенном возрасте здесь есть теплый дом, хороший персонал, но сегодня — это настоящий подарок! — Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Благотворительная программа ДоброFON системно поддерживает семьи с детьми с особенностями здоровья, многодетные семьи, детские дома и интернаты, оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам-спортсменам. В рамках совместной работы с благотворительным фондом «Память поколений» поддержку уже получили социальные учреждения для ветеранов на Камчатке, в Барнауле, Тамбове, Петрозаводске, Пушкиногорске, Крыму, Иваново, Воронеже, Каргополе и Советске.

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