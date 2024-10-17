Дегтярев о распределении отчислений от букмекеров: «По заявкам, прошедшим конкурсный отбор»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объяснил, как будет работать новая схема распределения целевых отчислений букмекеров.
«Фонд планируется к наполнению прежде всего за счет средств от ставок на зарубежные спортивные события – это порядка 85% от общих поступлений. Они будут справедливо и прозрачно распределяться наблюдательным советом по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор по образу и подобию Российского научного фонда.
Федерации и лиги продолжат напрямую получать целевые отчисления от ставок на внутрироссийские соревнования, организаторами которых они являются. Так мы будем мотивировать федерации и лиги повышать зрелищность и массовость. При этом дадим больше свободы: они смогут распределять денежные средства более свободно по своему усмотрению на развитие своих видов спорта.
Благодаря новому фонду помощь в виде целевых целевых отчислений от азартных игр и других источников, в первую очередь благотворительных, будет направлена преимущественно на развитие детско-юношеского спорта, массового, олимпийцам и паралимпийцам. Часть средств может пойти на развитие инфраструктуры там, где ест необходимость», – заявил Дегтярев.
Ранее стало известно, что размер отчислений для букмекеров повысят с 2% от общего объема ставок до 2,25%.
Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров
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