Пакета об обвинениях в ставках: «В прессе ложная информация, которая направлена на подрыв моей позиции»
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета выступил с заявлением относительно обвинения в нарушении беттингового регламента АПЛ.
«Я расстроен недавно прочтенными материалами в прессе, опубликованными в Англии и Бразилии. Они не точны и вводят в заблуждение, пытаясь раскрыть информацию о моем деле.
Часть этой информации полностью ложна и, по-видимому, направлена на то, чтобы подорвать мою позицию. Я также обеспокоен тем, что, несмотря на очевидную неправду и искажение информации, эти статьи ссылаются на близкий к расследованию источник.
Разбирательство FA (Футбольной ассоциации Англии – Спортс’‘) должно быть конфиденциальным, и оно чрезвычайно серьезно для меня и моей семьи. Продолжающаяся утечка и публикация неточной информации в прессе ставит под угрозу мои шансы на справедливое судебное разбирательство.
Поэтому я поручил своим адвокатам написать в FA письмо с просьбой провести тщательное расследование того, каким образом информация об этом деле, даже если она неточна, стала достоянием общественности.
Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения и с нетерпением жду возможности продемонстрировать свою невиновность», – говорится в заявлении Пакета.
Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек в 4 матчах АПЛ. На его карточки поставили около 60 человек
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