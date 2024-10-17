Пакета об обвинениях в ставках: «В прессе ложная информация, которая направлена на подрыв моей позиции»

Полузащитник «Вест Хэма » и сборной Бразилии Лукас Пакета выступил с заявлением относительно обвинения в нарушении беттингового регламента АПЛ.

«Я расстроен недавно прочтенными материалами в прессе, опубликованными в Англии и Бразилии. Они не точны и вводят в заблуждение, пытаясь раскрыть информацию о моем деле.

Часть этой информации полностью ложна и, по-видимому, направлена на то, чтобы подорвать мою позицию. Я также обеспокоен тем, что, несмотря на очевидную неправду и искажение информации, эти статьи ссылаются на близкий к расследованию источник.

Разбирательство FA (Футбольной ассоциации Англии – Спортс’‘) должно быть конфиденциальным, и оно чрезвычайно серьезно для меня и моей семьи. Продолжающаяся утечка и публикация неточной информации в прессе ставит под угрозу мои шансы на справедливое судебное разбирательство.

Поэтому я поручил своим адвокатам написать в FA письмо с просьбой провести тщательное расследование того, каким образом информация об этом деле, даже если она неточна, стала достоянием общественности.

Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения и с нетерпением жду возможности продемонстрировать свою невиновность», – говорится в заявлении Пакета.

Ставки на Спортсе

Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек в 4 матчах АПЛ. На его карточки поставили около 60 человек

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