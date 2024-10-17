2.00 – Гвардиола будет тренировать «Ман Сити» в следующем сезоне. 1.72 – не будет
Британские букмекеры начали принимать ставки на будущее Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Контракт испанского тренера с клубом АПЛ истекает в конце сезона-2024/25.
За 2.00 можно поставить на то, что Гвардиола будет тренировать «Ман Сити» в следующем сезоне. 1.72 дают на то, что тренером «Сити» будет кто-то другой.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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