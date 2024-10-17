СКА победил ЦСКА в основное время 6 раз подряд. 2.02 – продление серии
СКА примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА в основное время в шести последних матчах.
Букмекеры дают коэффициент 2.02 на очередную победу СКА в основное время. На успех ЦСКА дают 3.10, на ничью – 4.30.
Игра пройдет 17 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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