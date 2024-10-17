Шипачеву остался один результативный балл до рекорда Мозякина. 1.72 – наберет очки в матче с «Металлургом»

Вадим Шипачев близок к тому, чтобы побить рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

В активе форварда минского «Динамо» 927 (291+636) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Рекорд лиги принадлежит Мозякину, на счету которого 928 (419+509) баллов.

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что Шипачев наберет минимум одно очко в сегодняшней игре с «Металлургом» и сравняется с Мозякиным.

Матч состоится 17 октября и начнется в 19:10 мск.

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