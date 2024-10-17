«Бостон» – явный фаворит нового сезона НБА. «Оклахома» и «Никс» – в топ-3 у букмекеров
Букмекеры определились с фаворитами сезона НБА.
Безусловным фаворитом котируется «Бостон». На победу «Селтикс» в плей-офф можно поставить с коэффициентом 4.00.
Вторым у букмекеров котируется «Оклахома-Сити» (8.50), третье место делят «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия» (по 9.00).
Победитель плей-офф НБА в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Бостон» – 4.00
2. «Оклахома-Сити» – 8.50
3-4. «Нью-Йорк Никс» – 9.00
3-4. «Филадельфия» – 9.00
5. «Денвер» – 9.50
6-7. «Даллас» – 11.00
6-7. «Миннесота» – 11.00
8. «Милуоки» – 13.00
9. «Лос-Анджелес Лейкерс» – 25.00
10. «Финикс» – 30.00
Миллиард на спонсорство – траты самого хоккейного букмекера России. Охватили всю Москву
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости