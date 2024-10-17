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«Бостон» – явный фаворит нового сезона НБА. «Оклахома» и «Никс» – в топ-3 у букмекеров

Букмекеры определились с фаворитами сезона НБА.

Безусловным фаворитом котируется «Бостон». На победу «Селтикс» в плей-офф можно поставить с коэффициентом 4.00.

Вторым у букмекеров котируется «Оклахома-Сити» (8.50), третье место делят «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия» (по 9.00).

Победитель плей-офф НБА в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Бостон» – 4.00

2. «Оклахома-Сити» – 8.50

3-4. «Нью-Йорк Никс» – 9.00

3-4. «Филадельфия» – 9.00

5. «Денвер» – 9.50

6-7. «Даллас» – 11.00

6-7. «Миннесота» – 11.00

8. «Милуоки» – 13.00

9. «Лос-Анджелес Лейкерс» – 25.00

10. «Финикс» – 30.00

Ставки на Спортсе

Миллиард на спонсорство – траты самого хоккейного букмекера России. Охватили всю Москву

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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