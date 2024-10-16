  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Куньлунь» победил «Локомотив» по штрафным минутам в 12 из 14 последних матчей. 2.30 – продление тренда
0

«Куньлунь» победил «Локомотив» по штрафным минутам в 12 из 14 последних матчей. 2.30 – продление тренда

«Куньлунь» примет «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

За последние 4 года команды встретились 14 раз. В 12 играх «Куньлунь» победил «Локо» по штрафным минутам.

Букмекеры дают коэффициент 2.30 на то, что «Куньлунь» наберет больше штрафа в сегодняшней игре.

Игра состоится 16 октября и начнется в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе

Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoЛокомотив
logoКХЛ
Ставки на спорт
logoКуньлунь Ред Стар
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних
114 октября, 12:57
4.00 – гол со своей половины поля в сезоне РПЛ
сегодня, 12:58
Жительница Бурятии лишилась 550 тысяч рублей, пытаясь заработать на ставках
сегодня, 11:47
Бокс и кулачные бои промоушена Hardcore исчезнут из линии российских букмекеров
сегодня, 10:51
Тухель возглавил сборную Англии. 7.50 – англичане выиграют ЧМ-2026
2сегодня, 09:37
Вратарь «Миннесоты» Густавссон забил в матче НХЛ. На его гол давали кэф 1000.00
сегодня, 09:25
500 тысяч человек посетили российские казино в 3-м квартале 2024 года
2сегодня, 08:26
Португалия не смогла победить Шотландию. На ничью давали кэф 4.40
сегодня, 07:45
21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов
1вчера, 15:00
«Анонимность, отсутствие налогов, ставки в криптовалюте». Директор PARI – о преимуществах нелегальных букмекеров
вчера, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
БЕТСИТИ стал титульным партнером Fight Nights
сегодня, 13:35Реклама
У СКА худшее меньшинство в сезоне КХЛ – 14 пропущенных шайб. 1.95 – «Нефтехимик» забьет в большинстве
вчера, 14:19
«Нефтехимик» с 2022-го забрасывает СКА минимум 2 шайбы. 1.67 – серия продлится
вчера, 11:53
Батыргазиев узнал имя нового соперника на «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA»
вчера, 10:28Реклама
Беларусь всухую победила Люксембург 3 раза подряд. 4.10 – продление тренда
вчера, 10:23
Роналду забил за Португалию в 3 матчах подряд. 1.90 – отличится в игре с Шотландией
1вчера, 09:51
Получи возможность увидеть “Рекорд своими глазами” вместе с FONBET!
вчера, 09:31Реклама
Испания – явный букмекерский фаворит матча с Сербией. В сентябре команды сыграли 0:0
вчера, 07:46
«Победный прогноз» от BetBoom: 2 500 000 фрибетов за предсказания победителей матчей РПЛ!
вчера, 07:19Реклама
«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом
114 октября, 14:57