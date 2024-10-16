«Куньлунь» победил «Локомотив» по штрафным минутам в 12 из 14 последних матчей. 2.30 – продление тренда
«Куньлунь» примет «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
За последние 4 года команды встретились 14 раз. В 12 играх «Куньлунь» победил «Локо» по штрафным минутам.
Букмекеры дают коэффициент 2.30 на то, что «Куньлунь» наберет больше штрафа в сегодняшней игре.
Игра состоится 16 октября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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