Жительница Бурятии лишилась 550 тысяч рублей, пытаясь заработать на ставках

46-летняя жительница Бурятии перевела 550 тысяч рублей мошенникам в попытке заработать на ставках.

«20 сентября приятель познакомил её с женщиной, которая рассказала о возможности сверхдоходного заработка в одной из букмекерской контор. Якобы, сама она, установив их приложение, выиграла 38 миллионов рублей.

В этом же направлении новая знакомая предложила поработать и потерпевшей. Та, согласившись, перевела на продиктованные ею счета 60 тысяч рублей.

Уже спустя пару минут приятельница сообщила об успехе – по её словам. жительница Тарбагатайского района выиграла на ставках 14 тысяч рублей – и перечислила их на счет последней.

Затем она проинформировала её уже о выигрыше 1,7 млн рублей. Чтобы их «вывести», требовалось внести на счет приложения 100 тысяч рублей, что и сделала заявительница.

После для «вывода» уже 6 млн рублей понадобились 250 тысяч рублей, которые потерпевшая заняла у брата. В дальнейшем последовала еще серия переводов гражданке на общую сумму 349 тысяч рублей – до того момента, пока карты заявительницы не были заблокированы службой безопасности.

Полицейскими личность данной гражданки установлена, ведётся её розыск. Выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, часть средств она вернула потерпевшей», – сообщили в УМВД по республике Бурятия.

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