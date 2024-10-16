Вратарь «Миннесоты» Густавссон забил в матче НХЛ. На его гол давали кэф 1000.00
Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон забил гол в матче НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1).
При счете 1:3 «блюзмены» заменили вратаря на пятого полевого хоккеиста, поскольку играли в меньшинстве. После броска соперника Густавссон поймал шайбу и нанес точный бросок по воротам «Сент-Луиса».
Это первый вратарский гол в истории «Миннесоты» и 18-й – в истории НХЛ.
Обычно букмекеры дают коэффициент 1000.00 на вратарский гол в игре.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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