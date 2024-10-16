500 тысяч человек посетили российские казино в 3-м квартале 2024 года
Почти 500 тысяч человек посетили российские игорные зоны в 3-м квартале 2024 года.
В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) отметили, что по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 18%.
АИРИС объединяет все действующие игорные зоны России — «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).
В 2023 году посещаемость игорных зон в России составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Известия»
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