500 тысяч человек посетили российские казино в 3-м квартале 2024 года

Почти 500 тысяч человек посетили российские игорные зоны в 3-м квартале 2024 года.

В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) отметили, что по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 18%.

АИРИС объединяет все действующие игорные зоны России — «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).

В 2023 году посещаемость игорных зон в России составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек.

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