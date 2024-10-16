Португалия не смогла победить Шотландию. На ничью давали кэф 4.40
Шотландия и Португалия сыграли вничью в рамках группового этапа Лиги наций.
Матч завершился со счетом 0:0. У португальцев прервалась серия из трех побед подряд.
В прематче на ничью можно было поставить с коэффициентом 4.40.
Португалия лидирует в группе 1 лиги A Лиги наций с 10 очками. Шотландцы занимают последнюю строчку с 1 баллом.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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