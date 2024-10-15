«Нефтехимик» с 2022-го забрасывает СКА минимум 2 шайбы. 1.67 – серия продлится

СКА примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

В трех последних личных встречах (с 2022 года) нижнекамцы забрасывают в ворота СКА по две шайбы.

Букмекеры дают коэффициент 1.67 на тотал «Нефтехимика» больше 1,5.

Игра пройдет 15 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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