«Нефтехимик» с 2022-го забрасывает СКА минимум 2 шайбы. 1.67 – серия продлится
СКА примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.
В трех последних личных встречах (с 2022 года) нижнекамцы забрасывают в ворота СКА по две шайбы.
Букмекеры дают коэффициент 1.67 на тотал «Нефтехимика» больше 1,5.
Игра пройдет 15 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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