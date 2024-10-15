В Великобритании хотят в два раза поднять налоги для игорного сектора

Представители Лейбористской партии Великобритании предлагают ввести дополнительный сбор с игорного сектора в размере £3 млрд.

По данным The Guardian, в Министерстве финансов ожидают, что смогут дополнительно собрать £2,9 млрд в следующем году и до £3,4 млрд к 2030 году, удвоив налоги на «социально вредные» секторы экономики, такие как азартные игры.

В Великобритании на текущий момент взимается семь видов налогов на ставки и азартные игры, включая национальную лотерею. Ставка налога варьируется в зависимости от вида деятельности.

Согласно предложениям Института исследований государственной политики (IPPR), налог для букмекеров будет поднят с 15% до 30% от GGR (доход), а налог для онлайн-казино – с 21% до 50%.

В 2023 году налоги с игорного сектора в Великобритании составили £3,3 млрд. Объем рынка азартных игр в стране оценивается в £11 млрд.

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