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Историческая победа в погоне за призраком: блондинка из Омска выиграла в ЛотеRRее «Лиги Ставок» роскошный Rolls-Royce Ghost

Накануне завершилась акция ЛотеRRея, организованная букмекерской компанией «Лига Ставок». Впервые в истории российского беттинга разыграли автомобиль премиум-класса Rolls-Royce Ghost. Обладательницей главного приза стала VIP-клиентка компании Светлана из Омска.

ЛотеRRея стартовала 14 августа и длилась в течение семи недель. В каждом туре акции игроки заключали пари и получали билеты за выигрышные ставки. Всего в розыгрыше приняло участие 8 532 человека, было выдано 774 919 билетов и разыграно денежных призов от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил 58 миллионов рублей.

«Лига Ставок» предлагает своим VIP-клиентам эксклюзивные привилегии, повышенный уровень безопасности, индивидуальные условия сотрудничества и уникальные акции. Это дает игрокам возможность разбираться в культуре ставок на спорт, задавать тренды побеждать.

«Спасибо Лиге Ставок за возможности, которая она дает. Большой выбор спортивных событий, отличные коэффициенты, поддержка 24/7, что очень удобно для жителей дальних регионов. В чате приложения можно познакомиться с хорошими людьми и найти друзей по интересам. Для меня ставки на спорт – это любимое хобби и способ развлечения, а когда еще и такие подарки! Я очень рада, что выиграла Rolls-Royce, так я могу показать, что девушки тоже умеют делать красивые и победные ставки!», – поделилась своими впечатлениями Светлана.

Полное интервью с победительницей акции ЛотеRRея и амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем смотрите в телеграм-канале https://t.me/ligastavok.

Ставки на спорт
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