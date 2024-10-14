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Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги наций Германия – Нидерланды

14 октября в матче четвертого тура Лиги наций сыграют сборные Германии и Нидерландов. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 21:45 мск.

В прошлом туре Германия в гостях обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), Нидерланды сыграли вничью в выездном поединке с Венгрией (1:1). Немцы набрали семь очков и единолично возглавили таблицу группы, Нидерланды с пятью баллами находятся на второй строчке.

Очная встреча в первом круге завершилась вничью 2:2. С 2018 года команды провели между собой семь матчей. Соперники одержали по две победы, трижды была зафиксирована ничья.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи сборную Германии. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.85, на гостей дают 4.30, ничья идет за 4.00.

По мнению экспертов, команды порадуют большим количеством голов. На ТБ 2.5 дают 1.57, ТБ 3.5 можно взять за 2.42.

Предпосылки к высокой результативности есть. Германия забила девять мячей в трех матчах турнира, Нидерланды восемь раз огорчили соперников. В четырех из шести прошлых очных игр было больше трех голов.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение сборной Германии. На победу хозяев пришлось 72% от общего числа ставок на исход, 19% ушло на ничью, на успех гостей отдано всего 9%.

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